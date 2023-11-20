Купянск, Украина, 20 ноября, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации ВСУ на купянском направлении, заявил в понедельник, 20 ноября, начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум Ка-52

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи самолётов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных [бригад ВСУ] и 101-й бригады территориальной обороны», — приводит слова Зыбинского «РИА Новости».

Кроме того, по его словам, экипажи ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник» поразили места дислокации живой силы и военной техники ВСУ в районах Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября Министерство обороны России сообщило, что ударные вертолёты Ка-52 группировки Центрального военного округа при поддержке БПЛА и группы передовых авиационных наводчиков поразили долговременный опорный пункт Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении. В ведомстве отметили, что Ка-52 поразили цель ударом 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет.