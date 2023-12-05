Москва, 5 декабря, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Возможности «Движения первых» должны быть доступны повсеместно, в том числе для ребят из Донбасса и Новороссии, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи.

Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС Владимир Путин с представителями общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»

«Очень важно, чтобы те возможности, которые даёт «Движение первых», были доступны повсеместно: и в больших городах, и в маленьких посёлках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии», — отметил он.

Президент подчеркнул важность того, чтобы люди с самого детства чувствовали себя частью большой страны с её богатейшей историей и великой культурой, с теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и поддержкой, с широким пространством для самореализации.

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Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Путин прибыл в Пятигорск на заседание наблюдательного совета «Движения первых». Как отмечено в материалах к этой поездке президента, региональные отделения «Движения первых» созданы во всех 89 субъектах РФ, также в стране работают почти 39 тысяч первичных отделений — в образовательных учреждениях и других организациях, работающих с детьми и молодёжью.

Закон о создании Российского движения детей и молодёжи был подписан президентом в июле 2022 года. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени, на различных форумах и крупных проектах её выдвигали и сами дети и подростки.

В апреле 2022 года участница «Большой перемены» Диана Красовская на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» высказала предложение об объединении всех детских организаций в одно движение. Путин это предложение поддержал, а впоследствии принял решение возглавить наблюдательный совет движения.