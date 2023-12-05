Москва, 5 декабря, 2023, 17:24 — ИА Регнум. В самом центре Москвы 78-летний мужчина умер, пытаясь помочь своей жене вытолкать автомобиль из огромного сугроба. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По предварительной информации, утром 4 ноября женщина пыталась выехать на своей машине на работу, однако автомобиль застрял в сугробе. На помощь супруге пришёл муж, который принялся проталкивать авто. В этот момент у пенсионера случился приступ эпилепсии. Мужчина скончался на месте до приезда врачей. Инцидент произошёл в самом центре Москвы. всего в 4 км от Кремля.

По факту смерти мужчины правоохранители начали проверку.

Известно, что погибший участвовал в танцевальных конкурсах «Детей войны» и до этого переболел коронавирусом.

В этот же день в Москве обнаружили тело замёрзшего насмерть мужчины, которое два дня пролежало в снегу. По данным источника ИА Регнум, труп случайно увидела пассажирка автобуса, который проезжал мимо.

По информации собеседника агентства, мужчина умер от переохлаждения под мостом на пересечении Варшавского шоссе и ЦКАД. Мужчина лежал в сугробе в расстёгнутой куртке.

По версии следствия, мужчина в состоянии гипотермии пытался избавиться от одежды из-за «парадоксального раздевания», которое возникает при сильном переохлаждении.

Перед этим, в конце ноября, в столице мужчина умер в отделении банка, куда его занесли прохожие. Тогда мужчина поскользнулся на тротуаре и при падении сильно ударился. Прохожие занесли его в отделение, где он скончался.

Конец ноября и начало декабря оказались самыми снежными в истории Москвы. Несколько рекордных снегопадов привели к тому, что в столице и области образовались огромные сугробы и заносы. При этом жители Москвы в соцсетях жалуются на неудовлетворительную очистку дорог от снега и льда.

По данным синоптиков, 4 ноября высота сугробов в Москве обновила рекорд, достигнув 46 см.