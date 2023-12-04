Москва, 4 декабря, 2023, 08:27 — ИА Регнум. В Москве за сутки выпало до 30% от месячной нормы осадков. Об этом 4 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

Анна Селина/ИЗВЕСТИЯ

По его данным, на базовой метеостанции ВДНХ за минувшие сутки выпало 13 мм осадков, или 25% от месячной нормы осадков. На метеостанции в Тушино — 13 мм, МГУ — 16 мм, на Балчуге — 15 мм.

«В идеальных условиях 1 мм осадков в переводе на воду приблизительно равен 1 см снега, а значит, можно с высокой степенью вероятности предположить, что и высота снежного покрова в столице достигла небывалых величин. Если вчера на ВДНХ было 19 см, то сегодня к утру это, скорее всего, уже 30-сантиметровые сугробы, что более чем в четыре раза выше положенной нормы в начале зимы (норма — 7 см)», — отметил специалист, добавив, что такого снежного покрова либо не было никогда за всю историю измерений, либо случился повтор рекордов 71-летней и 19-летней давности (1952 и 2004 годов), когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 см.

По его словам, точные данные по сугробам станут известны после 9:00.

Как передавало ИА Регнум, ранее Тишковец сообщил, что календарная зима началась с хороших позиций — с нормальной температуры воздуха и двукратного превышения высоты сугробов.

Как минимум 70 авиарейсов было отменено либо задержано в московских международных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. По данным на 07:30 мск в аэропорту Внуково 12 рейсов задержано, четыре отменено, в аэропорту Шереметьево отменённых авиарейсов нет, но задержано 32 авиарейса. В аэропорту Домодедово вылететь в пункт назначения с опозданием придётся пассажирам 20 авиарейсов, а два авиарейса отменены.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 2 декабря спрогнозировал, что в течение ближайших дней почти на всей территории России ожидаются аномальные холода. По словам синоптика, в период со 2 по 6 декабря в Северо-Западном федеральном округе ожидается температура воздуха на 7–14 градусов ниже нормальных значений, а местами — на 15–20 градусов ниже нормы. Вильфанд уточнил, что ввиду этого в большей части регионов СЗФО ожидается –16… –23 °C, а в Архангельской области, Республике Коми и Ненецком автономном округе — до –30 °C.

Как уточнил Вильфанд, в Красноярском, Магаданском и Хабаровском краях, а также в Якутии и на Чукотке в этот период ожидается особенно холодная погода.