Москва, 4 декабря, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Тело замёрзшего насмерть мужчины два дня пролежало в снегу, сообщил источник ИА Регнум. Труп случайно увидела пассажирка автобуса, который проезжал мимо.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным собеседника агентства, мужчина умер от переохлаждения под мостом на пересечении Варшавского шоссе и ЦКАД. Мужчина лежал в сугробе в расстёгнутой куртке.

«В 30 метрах от обочины был обнаружен труп мужчины. Он лежал на спине, куртка была распахнута, а свитер наполовину снят. Давность смерти составила около двух суток, по предварительным данным, он погиб от переохлаждения», — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, мужчина в состоянии гипотермии пытался избавиться от одежды. Это явление называют «парадоксальным раздеванием». Оно проявляется в виде желания раздеться, несмотря на то, что человек уже сильно переохлаждён. Учёные до сих пор высказывают разные версии такого поведения при гипотермии.

Осмотрев тело, полицейские нашли при нём документы и смогли установить личность погибшего. Им оказался 43-летний уроженец Ставропольского края. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления всех обстоятельств смерти.

Конец ноября и начало декабря оказались самыми снежными в истории Москвы. Несколько рекордных снегопадов привели к тому, что в столице и области образовались огромные сугробы и заносы. При этом жители Москвы в соцсетях жалуются на неудовлетворительную очистку дорог от снега и льда. Коммунальщики сваливают снежные глыбы на парковочные места и тротуары, а гололёд на пешеходных дорогах не во всех районах столицы даже посыпается песком и реагнтами.

Так, ИА Регнум уже писало о случае, когда в Москве мужчина умер в отделении банка, куда его занесли прохожие. Мужчина поскользнулся на тротуаре и при падении сильно ударился. Прохожие занесли его в отделение и ушли.

4 декабря синоптики рассказали, что высота сугробов в Москве обновила рекорд, достигнув 46 см.