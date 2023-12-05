Москва, 5 декабря, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Рекордный снегопад в Москве и Московской области способствовал появлению новой схемы мошенничества на сервисах объявлений в интернете. Преступники стали обворовывать людей с помощью фейковых объявлений о продаже снегоуборочных машин по низкой цене. После получения денег мошенники перестают отвечать на телефонные звонки. Об этом ИА Регнум сообщили источники.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Сразу несколько заявителей практически в одно время обратились в полицию Москвы с жадобой на кражу денежных средств с их счетов. Все обратившиеся пытались купить снегоуборочную машину в интернете.

2 декабря в полицию пришёл 31-летний москвич Николай, мужчина рассказал, что нашёл объявление о продаже снегоуборочной машины. Он связался с продавцом и договорился о покупке. Продавец предложил забронировать технику для Николая, чтобы её не купили другие люди. Для этого мужчину попросили перевести предоплату на банковский счёт. Николай перевёл средства, но, приехав в Зеленоград по указанному продавцом адресу, понял, что его обманули.

«Поступило заявление от 31-летнего мужчины, который договорился о покупке снегоуборщика на сервисе онлайн-объявлений, перевёл залог в размере 2 тысяч рублей. После чего продавец перестал отвечать на звонки», — рассказал собеседник агентства.

В тот же день в полицию обратился ещё один пострадавший, 51-летний Сергей К. Он объяснил оперативникам, что также нашёл в интернете нужную технику и оформил заказ снегоуборочной машины. Он перевёл 94 тысячи рублей на продиктованный ему счёт и стал ждать доставки. Но в обещанное время машину так и не получил.

«Заказ должен был быть доставлен 6 ноября, но товар всё ещё не прибыл, а продавец не отвечает на звонки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» ч. 2 ст.159 УК РФ», — сообщил источник.

53-летний Юрий Л. также столкнулся с похожей проблемой, он пытался купить снегоуборщик на «Авито», ему даже пообещали скидку за покупку «без долгих раздумий». Мужчина согласился, перевёл 21 тысячу рублей на счёт продавца и стал ждать доставку машины в Егорьевск. Но заказ, естественно, не получил.

«По данному факту 2 декабря было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» ч. 2 ст.159 УК РФ», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по всем случаям правоохранительные органы пытаются установить подозреваемых.

Конец ноября и начало декабря оказались самыми снежными в истории Москвы. Несколько рекордных снегопадов привели к тому, что в столице и области образовались огромные сугробы и заносы. При этом жители Москвы в соцсетях жалуются на неудовлетворительную очистку дорог от снега и льда. Коммунальщики сваливают снежные глыбы на парковочные места и тротуары, а гололёд на пешеходных дорогах не во всех районах столицы даже посыпается песком и реагентами.