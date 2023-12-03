Истра, Московская область, 3 декабря, 2023, 18:18 — ИА Регнум. На Новорижском шоссе в Подмосковье из-за снегопада и скользкой дороги увеличилось до 20 автомобилей число попавших в ДТП машин, сообщили 3 декабря в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предварительно, причиной стала скользкая дорога», — сказал собеседник ТАСС.

На Новорижском шоссе около города Истра 3 декабря произошло массовое ДТП. По данным источника, всего столкнулись 20 автомобилей. Изначально сообщали о 15 машинах.

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По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. Движение на этом участке дороги затруднено.

В пресс-службе МВД сообщили, что ДТП произошло в 12:20 на 51-м км автодороги М-9 «Балтия». Тогда сообщалось о двух дорожно-транспортных происшествия. По последним данным, произошло порядка девяти автопроисшествий.

Как сообщало 3 декабря ИА Регнум, в Санкт-Петербурге рэпер Баста (Василий Вакуленко) попал в ДТП после концерта на «Газпром Арене». Он в момент аварии сидел на заднем сиденье автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал.

Синоптики предупреждали, что 3 декабря в Москве и Подмосковье будет сильный снег и метель. Как передавал Гидрометцентр, столичный регион накрыла метель, скорость ветра достигала 16 м/с.