Берлин, 5 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. НАТО и Европейский союз начнут распадаться после победы России в конфликте на Украине. Такое мнение высказал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети.

Станислав Красильников/РИА Новости

«ЕС и НАТО распадутся после неизбежной победы России», — написал он.

Дотком рекомендовал жителям Украины спросить самих себя, имеет ли смысл вступать в Евросоюз и НАТО после того, как Украину «использовали», и после того, как для защиты устаревшей однополярной системы, у которой нет будущего, были загублены жизни сотни тысяч людей.

Как передавало ИА Регнум, газета Financial Times, ссылаясь на документ секретариата Совета ЕС, сообщила, что вступление Украины в Европейский союз дорого обойдётся его членам. Украина в случае присоединения сможет получить 186 млрд евро за семь лет. Так, в рамках Единой сельскохозяйственной политики Евросоюза Украине отойдёт 96,5 млрд евро. Ещё 61 млрд евро страна получит из фонда сплочения ЕС с целью сокращения экономических и социальных различий и содействия устойчивому развитию.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее отмечал, что перед вступлением в Евросоюз Украину ждёт «трудный бой». При этом он заверил Киев в поддержке в конфликте и будущем членстве в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее указывал на необходимость ответить на «очень трудные вопросы», прежде чем начинать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. В частности, Орбан отметил, что пока неизвестно, какая территория будет у Украины по завершении конфликта, поскольку спецоперация России всё еще продолжается.