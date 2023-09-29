Будапешт, 29 сентября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Необходимо будет ответить на «очень трудные вопросы», прежде чем ЕС начнёт переговоры о вступлении Украины в сообщество, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы не можем избежать вопроса, когда осенью у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины, можем ли мы действительно серьёзно рассмотреть вопрос о членстве страны, которая находится в состоянии войны», — цитирует его Reuters.

По его словам, неизвестно, какая территория будет у Украины по завершении конфликта, поскольку спецоперация России всё еще продолжается.

«Мы не знаем, насколько велико население Украины, поскольку они бегут. Принять страну в ЕС, не зная её параметров, — это было бы беспрецедентно», — заключил Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, о необходимости глубокого реформирования, с которым столкнётся ЕС с приходом Украины, заявил экс-глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Проблему он видит в том, что реформы неизбежно натолкнутся на разногласия внутри ЕС.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон 18 сентября заявил, что ЕС не будет упрощать Украине процедуру интеграции. Брюссель готов помогать Украине, но ни один из необходимых этапов в её интеграции отменять нельзя.

Агентство Bloomberg сообщило 22 сентября, что обсуждение внутри ЕС вопроса об интеграции Украины Европейская комиссия намерена инициировать в октябре. Когда в реальности начнутся переговоры на эту тему, не сообщалось.

В этот же день польский президент Анджей Дуда заявил, что Киев примут в ЕС после того, как он устранит проблему коррупции. Процессы в экономике и во властных структурах на Украине должны стать прозрачными.