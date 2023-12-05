Москва, 5 декабря, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Формат участия России в саммите G20 в 2024 году ещё не определён, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 5 декабря журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум

Он прокомментировал заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы о том, что российского президента Владимира Путина пригласят на саммит «Группы двадцати», несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признаёт.

«Нет пока, до этого ещё дело не дошло. В любом случае, так или иначе, Россия продолжает принимать участие в саммите», — ответил Песков на вопрос о том, рассматривался ли в Кремле формат участия Путина в саммите G20.

Как сообщало ИА Регнум, в марте досудебная палата МУС выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Этот орган ставит в вину российскому руководству якобы «депортацию» детей, которые были вывезены из-под украинских обстрелов в безопасные районы за пределами зоны конфликта. В Кремле заявляли, что постановка вопроса об «аресте» президента неприемлема, так как юрисдикцию МУС Россия не признаёт, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.