Москва, 5 декабря, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Фраза главы МИД России Сергея Лаврова «Оставьте меня в покое», прозвучавшая на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, предназначалась фотографу. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Глава МИД России Сергей Лавров

«Оставьте меня в покое»

Встреча Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) проходила в столице Северной Македонии Скопье с 30 ноября по 1 декабря. В первый день Лавров прервал своё выступление на заседании сказанной по-английски фразой Can you leave me alone, please («Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста»). Во время трансляции не было понятно, кому предназначалась реплика.

По словам Захаровой, Лавров обращался к фотографу, которого пригласили организаторы встречи. Она предположила, что фотографа очень удивило присутствие Лаврова, так как некоторые журналисты использовали фейковые снимки, сделанные до официального заседания. На них не было Лаврова.

«Это был фотограф от организаторов, который, видимо, как я думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до [заседания], просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам», — сказала Захарова.

Она добавила, что «вся эта история чудовищна от начала до конца». Что касается фразы Лаврова, то она стала «просто слоганом и мемом российской изоляции».

Дорога в Скопье была непростой

После начала российской спецоперации на Украине Лавров не посещал европейские страны, если не считать поездок в Белоруссию и Турцию. Визит в Скопье стал первым. При этом в 2022 году главу МИД России просто не пустили на министерский саммит ОБСЕ в Польше.

В этом году глава польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк демонстративно проигнорировал саммит, когда узнал об участии в нём Лаврова. Мероприятие также бойкотировали главы внешнеполитических ведомств Украины, Латвии, Литвы и Эстонии.

В самом Скопье сначала заявили, что Москва едва ли не вытребовала приглашение для Лаврова, и теперь ради его визита придётся решить ряд процедурных проблем, в том числе связанных с перелётом. Ведь Лаврову, отмечали македонцы, придётся каким-то образом лететь через страны, соблюдающие введённые против него Западом санкции.

За несколько дней до саммита в ЕС заявили, что полёт Лаврова — вне санкций. После этого разрешение на пролёт дала Болгария, через которую лежит самый короткий путь в Северную Македонию из России. Тем не менее в последний момент болгарская сторона отказалась пропускать самолёт, если в нём будет Мария Захарова.

Дипломат отметила, что подобное произошло впервые: официальные власти запретили находиться в небе не самолёту, а человеку в самолёте. В итоге российский борт прибыл в Скопье не через Болгарию, а через Турцию и Грецию.