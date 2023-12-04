Москва, 4 декабря, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) упрекнул международные структуры в сфере прав человека в проявлениях русофобии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На протяжении восьми лет мы видели беспомощность институтов и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса», — сказал он.

По словам главы государства, в этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом «позорном конкурсе русофобов».

Путин добавил, что Россия вышла из состава некоторых международных правозащитных организаций, но это не значит, что страна отказалась от принципов, заложенных в Декларации прав человека, добавил президент.

«Напротив, готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнёрами, находить решения для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы обеспечения прав человека», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, на заседании Всемирного русского народного собора 28 ноября президент России заявил, что страны Запада сегодня строят свою идеологию на русофобии и других формах расизма. Ненависть к России объясняется тем, что Западу не нужно такое многонациональное государство.

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в свою очередь отмечал, что Запад ненавидит Россию, а также лично Путина, сломавшего западную стратегию по расчленению РФ для захвата её природных ресурсов. Он уточнил, что западные страны давно считали Россию только источником для собственного развития.