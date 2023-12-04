Москва, 4 декабря, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Государство не будет запрещать аборты в России и вводить за их совершение уголовную ответственность, но в перспективе искусственное прерывание беременности в РФ будет проводиться только по медицинским показаниям или после акта насилия, заявила 4 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Я считаю, что мы обязательно добьёмся того, что аборты будут делаться только в случае насилия какого-то над женщинами либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать», — сказала Матвиенко журналистам.

В ряде регионов уже приняты решения о запрете на проведение абортов в частных клиниках, но это не значит, что нужно вводить тотальные запреты, в том числе в отношении тех медицинских учреждений, которые выполняют все нормы, и лишать женщин «права выбора», считает спикер Совфеда.

Полный запрет абортов в России не решил бы проблему, а создал бы новую — сформировался бы «нелегальный рынок», что в свою очередь стало бы причиной роста женской смертности, отметила Матвиенко.

Число абортов в России остаётся высоким, хотя показатель в последние пять лет и снизился на 25%, но для того, чтобы он продолжал снижаться, нужна прежде всего уверенность будущих матерей в том, что они не останутся без поддержки, в том числе со стороны государства, добавила спикер Совета Федерации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, власти ряда регионов России ввели штрафы за склонение женщин к совершению аборта. Нарушением будут считаться действия по понуждению женщины к прерыванию беременности посредством уговоров и обмана, но информирование женщины о состоянии её здоровья и наличии медицинских показаний к прерыванию беременности под действие закона подпадать не будет.

Бороться с числом абортов нужно, не вводя новые запреты, а выясняя, по каким причинам женщины идут на прерывание беременности: чаще всего в число этих причин входят низкие доходы (прежде всего это касается жителей небольших населённых пунктов), а также неузаконенные отношения, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ президент России Владимир Путин назвал острой проблему абортов. Глава государства отметил, что есть разные варианты её решения, в числе которых — ограничивать продажу препаратов, прерывающих беременность, улучшать социально-экономическое положение в стране, а также увеличивать помощь молодым семьям.

Для снижения числа абортов в стране нужен не запрет абортов, а работа с людьми, объяснение ценности жизни, а также повышение социального уровня жизни женщины, отмечала ранее в своём комментарии главный редактор ИА Регнум, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова.

Для того чтобы стимулировать принятие женщинами решений рожать детей, государство должно решить целый ряд ныне существующих проблем — от дефицита социальной инфраструктуры до создания ощущения безопасности и защищённости, отмечала ранее обозреватель ИА Регнум Софья Капанина.