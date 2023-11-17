Москва, 17 ноября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Историк и демограф Андрей Коротаев в беседе с ИА Регнум прокомментировал споры о количестве абортов, совершаемых в России. Так, одни общественники и политики утверждали, что число прерываний беременности движется к пугающей цифре в 1,5 млн в год, в связи с чем настаивали на законодательном запрете процедуры. Другие же данные, в частности Минздрава, говорят о том, что количество абортов снижается и не превышает порядка 400 тыс. за год.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила ужесточить правила искусственного прерывания беременности. Помимо этого, депутат Госдумы РФ Петр Толстой в ходе парламентских слушаний на тему демографической политики заявил, что в России ежегодно совершается от 800 тысяч до 1,5 млн абортов, а официальная статистика Минздрава о снижении числа процедур по прерыванию беременности, по его мнению, не соответствует действительности.

Известные российские демографы не сошлись в едином мнении по этому вопросу. Сергей Чесноков выразил уверенность, что реальное число абортов в России превышает официальную статистику во много раз и доходит до полутора миллионов в год. Его коллега Алексей Ракша с ним не согласился. По его мнению, число абортов в стране заметно снижается и не превышает 500 тысяч в год против показателя в 4 млн процедур в 1988 году.

По мнению Коротаева, вопрос абортов стал для многих бескрайним полем для фантазии. Эксперт отметил, что запрет на прерывание беременности может дать небольшой положительный результат для демографии. Куда эффективнее и важнее поддержка женщин со стороны государства и значительные стимулирующие выплаты на детей.

По его оценке, значительная разница в озвученных цифрах обусловлена так называемыми микроабортами и тем, кто их учитывает в своих примерах, а кто нет. Как объяснил специалист, микроаборты происходят как правило медикаметозно и на очень ранних сроках беременности — в первые недели. Часто женщины принимают об этом решение самостоятельно, не обращаясь в клиники. Многие препараты для такого прерывания беременности опускают в аптеках без рецепта.

«С учётом того, что статистики по микроабортам нет никакой, они нигде не фиксируются, то вот оно поле для фантазии. Классических абортов может быть порядка 300 тысяч в год, но также есть неизвестное число микроабортов. Их может быть много, но это никак не фиксируется», — отметил Коротаев.

Он допустил, что теоретически их можно попробовать посчитать по продаже соответствующих препаратов. Хотя, с другой стороны, по мнению демографа, покупка препарата не значит, что им воспользовались, и что произошёл микроаборт.

Но также Коротаев объяснил, почему многие чиновники и общественные деятели призывают запретить аборты, объясняя это пользой для демографии. По мнению специалиста, эффект от такого решения действительно будет, но очень небольшой.

«Доабортное консультирование показывает хоть какой-то позитивный эффект, когда с женщиной специалисты, медики, психологи проводят беседу о детях и последствиях аборта. И если женщину удалось убедить не делать аборт, то пусть небольшой, но вклад в рождаемость в этом случае есть. Но как показывает практика, нужны дополнительные к этому стимулы», — пояснил Коротаев.

Он привёл в пример дальневосточную социальную политику и опыт Сахалинской области с доабортным консультированием. Однако, демограф также заметил, что значительную роль там сыграли жилищные меры и масштабная социальная поддержка властей. Поэтому, по его мнению, такого рода борьбу с абортами можно оценить позитивно, но нужны дополнительные стимулы.

Также Коротаев заметил, что данных о большом множестве абортов в частных клиниках, которые скрываются и не учитываются при статистике Минздравом, нет.

«Всё же ряд клиник ведут свою отчётность, загружают данные, поэтому вряд ли они могут скрыть большую часть проводимых у себя абортов. К тому же процедура прерывания беременности хирургически в частных клиниках стоит не дёшево. А потому сложно поверить, что значительная доля населения, особенно в небольших городах или в сёлах, пойдёт на серьёзную трату ради аборта», — заключил демограф.

По его мнению, люди с невысокими доходами предпочтут обратиться в этом случае в бюджетную больницу. А потому проблема не носит массовый характер.

Такой же позиции придерживается профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его мнению, депутаты безосновательно апеллируют показателями об абортах в России и не понимают, что многие россияне просто не смогут позволить себе финансово пойти на такую серьёзную и дорогостоящую процедуру в частную клинику.

Кроме того, Сафонов уверен, что бороться с числом абортов надо начиная не с запретов, а выяснив у населения причины согласия на прерывание беременности. По его мнению, к этому приводят низкие доходы многих граждан, особенно в небольших населённых пунктах, а также неузаконенные отношения.

«Женщина может бояться брать на себя ответственность по рождению и воспитанию ребёнка, если не уверена в своём спутнике, и отношения у пары не узаконены. Тогда она не сможет даже в случае разрыва надеяться на алименты от отца ребёнка. Вот эта финансовая незащищённость и социальная и создают рост числа абортов», — уверен Сафонов.

На его взгляд, если законодатели поддержат официальный запрет на проведение абортов, а именно в частных клиниках, то это отодвинет Россию назад, в 1936 год, когда появилась подобная мера. Но это не помогло сокращению абортов и более того способствовало появлению подпольных медкабинетов, где в ненадлежащих условиях проводили операцию, что, естественно, повысило смертность среди женщин. Сафонов допустил, что и сейчас может вырасти угроза появления большого числа «специалистов», которые неофициально, но за деньги будет проводить аборты отчаявшимся женщинам.

Также эксперт счёл такое массовое обсуждение вопроса запрета абортов среди общественных деятелей хайпом на информации. Он допустил, что их может мало интересовать глубина вопроса и решение проблемы повышения демографии, поскольку сопутствующие этой теме финансовые вопросы обсуждают мало.

При этом президент России Владимир Путин ранее признал, что проблема с абортами в стране острая, но заметил, что надо бороться не с абортами, а улучшать социальную защищенность семей с детьми.

Ранее в беседе с ИА Регнум юрист Людмила Айвар обратила внимание, что появление на законодательном уровне запрета на склонение к абортам проведёт тонкую грань между противозаконными действиями и рекомендациями специалистов и близких. По словам Айвар, если женщина сомневается, то люди, которые находятся рядом, в том числе и медицинские работники, могут оказать на неё непредумышленное давление или навести на мысли, подтолкнуть к прерыванию беременности.