Симферополь, 9 ноября, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Частные клиники Крыма официально уведомили региональный минздрав о добровольном отказе от проведения абортов. Об этом 9 ноября сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

(сс) Vic

Он отметил, что руководителям коммерческих клиник было предложено внести вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов.

«Коллеги положительно оценили данную инициативу и на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили минздрав региона о своём добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности», — заявил министр.

Таким образом, по его словам, в Крыму искусственное прерывание беременности будет теперь проводиться только в государственных медучреждениях.

Он также подчеркнул, что во всех женских консультациях Крыма пациентки направляются на психологическое доабортное консультирование, где специалисты помогают женщине разобраться в мотивах своего решения и информируют о мерах поддержки со стороны государства.

Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова отметила, что с абортами бороться надо, но именно не методом их запретов, а непосредственно работая с людьми, объясняя им ценность жизни. Кроме того, важно и повышение социального уровня жизни женщины.

«Чтобы ей не казалось, что, рожая ребенка, она лишает себя свободы и заодно материального благополучия. Если опираться на опыт других стран, то становится очевидно: запрет абортов не снижает их количество, женщины все равно делают аборты, но подпольно, что значительно повышает риски для их здоровья», — указала Марина Ахмедова.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 3 ноября президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ назвал острой проблему абортов. Глава государства отметил, что существуют разные варианты её решения — например, ограничивать продажу препаратов, прерывающих беременность, улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, соцобслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья, материальной помощи молодым студенческим семьям.