Москва, 4 декабря, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Россия в качестве председателя БРИКС будет содействовать повышению роли организации в мире, заявил 4 декабря на церемонии принятия верительных грамот у послов зарубежных стран президент РФ Владимир Путин.

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«В наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций. Нам выпало первым председательствовать в расширенном объединении БРИКС, и мы сделаем всё возможное, чтобы помочь новым участникам объединения гармонично встроиться в режим работы этой организации», — сказал президент.

Россия будет содействовать повышению роли БРИКС в решении актуальных вопросов мировой повестки дня, укреплению стратегического партнерства в рамках организации, развитию взаимодействия стран БРИКС в экономической, финансовой и других сферах, добавил Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что Россия будет способствовать развитию интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и ШОС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддержит работу России в качестве страны-председателя БРИКС в 2024 году. Председатель КНР также выразил надежду на начало «новой эры сотрудничества БРИКС».

В августе 2023 года на саммите в ЮАР представители стран-членов БРИКС пригласили вступить в альянс Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, а также Аргентину. После победы Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине члены его команды заявили, что отклонят это приглашение.