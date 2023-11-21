Пекин, 21 ноября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Китай готов поддержать работу России в качестве страны-председателя БРИКС в 2024 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 21 ноября в ходе онлайн-саммита лидеров стран объединения, который был посвящён ситуации на Ближнем Востоке.

Иван Шилов ИА Регнум

«Россия в следующем году станет страной-председателем (БРИКС — Прим. ред.), Китай готов работать с другими членами объединения, чтобы поддержать работу российской стороны и начать новую эру сотрудничества БРИКС», — сказал Си Цзиньпин.

В настоящее время страной-председателем объединения является ЮАР.

В августе 2023 года в своём обращении к участникам делового форума БРИКС в Йоханнесбурге Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит содействовать укреплению стратегического партнёрства между членами объединения и другими развивающимися странами. КНР будет стремиться к продвижению многополярности мира и демократизации отношений между странами, добавил он.

Участники онлайн-саммита БРИКС 21 ноября прокомментировали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Президент России Владимир Путин отметил, что в секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа, призвал к гуманитарным паузам в конфликте, а также к его нерасширению. Россия будет выходить с новыми предложениями по урегулированию конфликта, добавил президент.