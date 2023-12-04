Лондон, 4 декабря, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В украинских политических кругах растёт недовольство главой киевского режима Владимиром Зеленским, поэтому единственным вариантом спасения для него станет бегство. Об этом сообщил британский политик Джордж Гэллоуэй на своей странице в социальной сети.

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Он написал, что Зеленскому повезёт, если ему удастся сбежать из страны живым. Политик указал на то, что украинские политики всё чаще выступают с критикой Зеленского в СМИ, даже его супруга заявила, что не хочет, чтобы он избирался на второй срок.

Как передавало ИА Регнум, журнал The Economist, ссылаясь на опрос, проведённый в ноябре, сообщил, что уровень доверия Зеленскому среди населения Украины в два раза ниже, чем главкому ВСУ Валерию Залужному. Согласно результатам, доверие к Зеленскому упало до 32%, в то время как Залужному доверяют 70% респондентов. Кроме того, у руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова уровень доверия также выше, чем у Зеленского, — 45%.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети сообщил, что власти США решились обвинить в провале на Украине свою марионетку — главу киевского режима Владимира Зеленского. Так политик оценил недавнее интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга, который предупредил, что ситуация для Киева в зоне специальной военной операции может ухудшиться и следует готовиться к плохим новостям с Украины. Филиппо считает, что для Зеленского настали тяжёлые времена, поскольку США решили от него избавиться.

Мэр Киева Виталий Кличко 3 декабря рассказал в интервью о том, что Владимир Зеленский уже расплачивается за собственные ошибки. Он добавил, что после окончания украинского конфликта каждый политик ответит за свои успехи или неудачи.

В ноябре бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер высказал мнение о том, что украинские военные могут завершить конфликт, выступив против Владимира Зеленского. Он добавил, что фактически ВСУ уже потерпели стратегическое поражение и не смогут перехватить инициативу, им остаётся лишь держать оборону, оставаясь в проигрышном положении.