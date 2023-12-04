Париж, 4 декабря, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Власти США решились обвинить в провале на Украине свою марионетку — главу киевского режима Владимира Зеленского, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Так политик оценил недавнее интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга, который предупредил, что ситуация для Киева в зоне специальной военной операции может ухудшиться и следует готовиться к плохим новостям с Украины.

Филиппо считает, что для Зеленского настали тяжёлые времена, поскольку США решили от него избавиться. Лидер французской партии отметил, что это уже не первый случай таких действий со стороны США, которые всегда поступали так по отношению к своим марионетками.

«Глубинное государство делает то, что делает всегда: оно создает марионетку, затем бросает ее и уничтожает», — написал политик.

Филиппо вновь призвал прекратить отправлять Украине деньги и вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что украинские военные могут завершить конфликт, выступив против Владимира Зеленского. Он пояснил, что ВСУ фактически уже потерпели стратегическое поражение и не смогут перехватить инициативу. По словам эксперта, армии Украины остаётся лишь удерживать оборону, пребывая в проигрышном положении.

3 декабря мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью о том, что Владимир Зеленский уже расплачивается за собственные ошибки. Глава города добавил, что после окончания украинского конфликта каждый политик ответит за свои успехи или неудачи.