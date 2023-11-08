Вашингтон, 8 ноября, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Украинские военные могут завершить конфликт, выступив против главы режима Владимира Зеленского. Об этом 8 ноября заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я думаю, что если Зеленский будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, то ВСУ могут подняться и отстранить его от власти», — сказал Риттер.

По его словам, украинские военные готовы положить конец конфликту.

Он добавил, что фактически ВСУ уже потерпели стратегическое поражение и не смогут перехватить инициативу, им остаётся лишь держать оборону, оставаясь в проигрышном положении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот. По его словам, то, что Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военных, является путём к перевороту.

Указ Зеленского об увольнении командующего силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко стал ударом по главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Он добавил, что это является пощёчиной со стороны Зеленского Вооружённым силам Украины и их главнокомандующему.

Зеленский 3 ноября сменил командующего силами спецопераций ВСУ. Вместо Хоренко на эту должность был назначен полковник Сергей Лупанчук. 7 ноября Лупанчукавключили в состав ставки главнокомандующего ВСУ.