Киев, 3 декабря, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки. Об этом в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Александр Максименко/РИА Новости Виталий Кличко

«Ожиданий было и есть немало. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки», — сказал Кличко.

При этом мэр отметил, что было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Он добавил, что после окончания конфликта каждый политик ответит за свои успехи или неудачи.

Говоря о выборах на Украине, мэр заявил, что думать о своих политических амбициях сейчас было бы неразумно. По его словам, украинские политики ведут позиционную войну в стране, существование которой очень шаткое.

Клично также выразил поддержку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году должны состояться выборы президента Украины. Зеленский 1 декабря заявил о нежелании украинцев проводить выборы. После этого украинские СМИ отметили, что глава киевского режима хотел провести выборы на Украине, получив гарантии неучастия в них Залужного. При этом если таких гарантий не будет, то власти на Украине попытаются уволить главкома.

Согласно результатам опроса группы «Рейтинг», жители Украины стали больше доверять Залужному, чем Зеленскому. Так, главкому доверяют 63% опрошенных, а Зеленскому — 39%.

По словам руководителя фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, в 2024 году выборов не будет, так как западные союзники не требуют переизбирать власть.