Лондон, 4 декабря, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Уровень доверия главе киевского режима Владимиру Зеленскому среди населения Украины в два раза ниже, чем главкому ВСУ Валерию Залужному. Об этом написал журнал The Economist со ссылкой на опрос, проведённый в ноябре.

Michael Kappeler/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Опрос показал, что Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если он когда-нибудь столкнется лицом к лицу со своим главнокомандующим», — пишет издание.

Согласно результатам, доверие к Зеленскому упало до 32%, в то время как Залужному доверяют 70% респондентов.

Кроме того, у руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова уровень доверия также выше, чем у Зеленского, — 45%.

Как передавало ИА Регнум, жители Украины начали больше доверять Залужному и меньше Зеленскому. Как 2 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua», главкому полностью доверяют 63% опрошенных и скорее доверяют ещё 19%, а о полном доверии Зеленскому заявили 39% респондентов, скорее доверяют ещё 33%.

Позднее издание сообщило, что Зеленский хотел провести выборы на Украине, получив гарантии неучастия в них Залужного. Офис Зеленского намерен добиться гарантий того, что главком ВСУ не будет выдвигаться, а если таких гарантий не будет, попытаться уволить главкома, максимально дискредитировав его.