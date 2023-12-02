Москва, 2 декабря, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Президенту США Джозефу Байдену будет проще добиться выделения денег Украине от Сената, где большинство мест принадлежит демократам, чем от палаты представителей, где доминируют республиканцы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 декабря заявил американист Павел Шариков.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Сенат может проголосовать по пакетному запросу Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели нацбезопасности не ранее 11 декабря.

Как пояснил Шариков, тот факт, что Белый дом хочет добиться выделения помощи Украине и Израилю одним пакетом, связано с настроениями в администрации президента.

«Отдавая себе отчёт в том, что есть перспектива на следующий год не остаться в Белом доме, они хотят максимально увязать помощь Израилю с поддержкой Украины. Поддержка Израиля в США абсолютно безоговорочная. Там скорее, наоборот, идёт соревнование, кто передаст больше вооружений. А вот в отношении Украины возникают всякие вопросы, и идея администрации президента США состоит в том, чтобы это был один закон — чтобы одно не могло быть без другого», — объяснил Шариков.

При этом он подчеркнул, что, по большому счёту, когда США выделяют какую-то военную помощь, они таким образом стимулируют свой военно-промышленный комплекс. Американский ВПК в любом случае остаётся в плюсе вне зависимости от того, идёт ли речь о передаче чего-то, что уже произведено и лежит на складе, или о заказе на изготовление.

«ВПК США — это гигантское сообщество целого ряда компаний, которые очень тесно взаимодействуют именно с Республиканской партией. Поэтому если республиканцы ратуют за выделение военной помощи, так как связаны с ВПК и лоббируют его интересы, то демократы действуют из политических и идеологических соображений. Так что вопросы скорее возникают с контролем за тем, как Украина распоряжается тем, что ей дают. Без коррупции, обмана и махинаций», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению политолога-международника Станислава Ткаченко, вероятность того, что Сенат США резко сократит финансирование украинского режима, очень высока. В то же время какие-то деньги на Украину продолжат поступать, потому что это очень выгодный для США проект — фактически Вашингтон нашёл государство-наёмника, который сражается за него с главным союзником (Россией) главного противника (Китая).

По информации Bloomberg, голосование по вопросу выделения помощи Украине проведут в Сенате не раньше 11 декабря, так как 15 декабря он уйдёт на рождественские каникулы.

Но есть мнение, что рассмотрение закона о выделении пакета помощи Украине может быть отложено на период после выборов американского президента в ноябре 2024 года. Вдобавок некоторые конгрессмены опасаются, что если главой Белого дома изберут Дональда Трампа, то поддержка может и вовсе прекратиться. Западные СМИ полагают, что без американской поддержки Киева европейские союзники «могут быстро пасть духом».

В свою очередь заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжают поставлять Украине оружие и боевую технику в рамках первоначально одобренного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются.