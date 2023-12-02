Тель-Авив, Израиль, 2 декабря, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», расположенный на границе анклава с Египтом, запретили власти Израиля. Об этом 1 декабря сообщило информационное агентство WAFA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Палестины (ОКПП).

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что власти Израиля известили ОКПП о запрете въезда грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП «Рафах» до дальнейшего уведомления. Кроме того, израильские власти дали указание незамедлительно очистить КПП «Рафах» от грузовиков, стоящих с палестинской стороны.

Как отметили в ОКПП, решение властей Израиля только усугубляет страдания мирных жителей и создаёт дополнительные проблемы для гуманитарных организаций, пытающихся облегчить мучения жителей и перемещённых лиц в секторе Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, США вовлечены в обсуждение будущего сектора Газа и считают необходимым продолжать работу над созданием условий для продолжительного мира.

По данным палестинского минздрава, с момента истечения срока гуманитарного перемирия число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа превысило 178 человек, большинство из них женщины и дети.

ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа в 07:00 по местному времени (08:00 мск) 1 декабря. Как заявили в пресс-службе израильских вооружённых сил, палестинское движение ХАМАС неоднократно нарушало режим прекращения огня.