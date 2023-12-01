Тель-Авив, Израиль, 1 декабря, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Армия Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия в секторе Газа. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ 1 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

«ЦАХАЛ возобновила боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в публикации.

Израильская сторона также обвинила ХАМАС в нарушении режима прекращения огня.

Срок перемирия, действовавшего с 24 ноября между Израилем и палестинским движением ХАМАС, истёк. Договорённость о прекращении огня перестала действовать 1 декабря в 7:00 (8:00 мск). Временное соглашение позволило сторонам обменяться более чем 200 заложниками и заключёнными.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о гуманитарном перемирии, чтобы освободить из Газы удерживаемых лиц. 30 ноября перемирие продлили.

ЦАХАЛ утром 1 декабря сообщила о ракетном обстреле Израиля со стороны Газы за час до окончания перемирия. Израильская система ПВО перехватила одну ракету. В Газе сработали сирены воздушной тревоги.

Армия Израиля объявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и что израильские военные возобновили боевые действия в Газе.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что в результате нанесённых Армией обороны Израиля ударов по сектору Газа погибли шесть человек. В минздраве Палестины сообщили также, что ранения получили десятки жителей Газы.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США выступают против введения постоянного режима прекращения огня в секторе Газа, поддерживая лишь временные гуманитарные паузы.