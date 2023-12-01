Газа, Палестина, 2 декабря, 2023, 01:17 — ИА Регнум. С момента истечения срока гуманитарного перемирия число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа превысило 178 человек, сообщили в палестинском министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Число погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени возросло до 178 и 589 раненых, большинство из которых — дети и женщины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа в 07:00 по местному времени (08:00 мск) 1 декабря. Как заявили в пресс-службе израильских вооружённых сил, палестинское движение ХАМАС неоднократно нарушало режим прекращения огня.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о четырёхдневном гуманитарном перемирии с целью освободить из сектора Газа удерживаемых лиц. Временное соглашение позволило сторонам обменяться более чем 200 заложниками и заключёнными.