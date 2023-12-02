Вашингтон, 2 декабря, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вовлечены в обсуждение будущего сектора Газа и считают необходимым продолжать работу над созданием условий для продолжительного мира, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

»…Сконцентрировали внимание на обсуждении всех трёх аспектов того, что мы делаем в Газе сейчас, потом, а также план к прочному, продолжительному и безопасному миру для всех», — сказал Блинкен в беседе с журналистами в ОАЭ 1 декабря.

Также госсекретарь подчеркнул важность планирования того, что произойдёт после завершения конфликта в секторе Газа. По словам Блинкена, власти США убеждены в том, что конфликт должен завершиться созданием палестинского государства.

Как предавало ИА Регнум, 30 ноября Энтони Блинкен в ходе выступления по актуальным событиям на Ближнем Востоке заявил о планах США добиваться продления гуманитарной паузы в секторе Газа для вызволения из плена большего числа заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Напомним, что срок четырёхдневного перемирия между ХАМАС и Израилем подошёл к концу 1 декабря в 07:00 по местному времени (08:00 мск).