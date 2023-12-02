Блинкен: США обсудят возможности обеспечения мира в секторе Газа
Вашингтон, 2 декабря, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вовлечены в обсуждение будущего сектора Газа и считают необходимым продолжать работу над созданием условий для продолжительного мира, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
»…Сконцентрировали внимание на обсуждении всех трёх аспектов того, что мы делаем в Газе сейчас, потом, а также план к прочному, продолжительному и безопасному миру для всех», — сказал Блинкен в беседе с журналистами в ОАЭ 1 декабря.
Также госсекретарь подчеркнул важность планирования того, что произойдёт после завершения конфликта в секторе Газа. По словам Блинкена, власти США убеждены в том, что конфликт должен завершиться созданием палестинского государства.
Как предавало ИА Регнум, 30 ноября Энтони Блинкен в ходе выступления по актуальным событиям на Ближнем Востоке заявил о планах США добиваться продления гуманитарной паузы в секторе Газа для вызволения из плена большего числа заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Напомним, что срок четырёхдневного перемирия между ХАМАС и Израилем подошёл к концу 1 декабря в 07:00 по местному времени (08:00 мск).