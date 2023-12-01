Москва, 1 декабря, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные заняли выгодные позиции и расширили зоны контроля на всех направлениях проведения специальной военной операции. Об этом он сказал на селекторном совещании с руководством Вооружённых сил в пятницу, 1 декабря.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях», — заявил глава Минобороны.

В частности, за прошедший месяц бойцы российских подразделений, продолжая вести активную оборону, нарастили боевой потенциал. Особенно, по словам Шойгу, отличились 810-я бригада морской пехоты, 150-я мотострелковая дивизия и несколько мотострелковых бригад.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре глава Минобороны говорил о том, что российские войска улучшили положение на многих участках СВО. Он назвал его в целом устойчивым и уверенным. Шойгу добавил, что российские военные работают профессионально и проявляют героизм, поэтому продолжается реализация намеченных планов и не допускается продвижение ВСУ. Позднее министр обороны также сообщил, что Россия укрепляет западные рубежи, ожидая возможных поставок Киеву высокоточных ракет и истребителей F-16.

В конце ноября украинский генерал-лейтенант Сергей Наев, ответственный за оборону севера Украины, выразил опасения, что с наращиванием военной мощи российских войск и активного продвижения «война может выйти за пределы востока и юга страны».