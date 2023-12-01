Скопье, 1 декабря, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Россия не видит каких-либо причин, по которым нужно пересматривать цели специальной военной операции. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета глав МИД стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Павел Лисицын/ РИА Новости

«Мы не видим каких-либо причин, по которым наши цели должны пересматриваться», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжается, для Москвы главное — достигнуть поставленных целей. Представитель Кремля также назвал киевский майдан зимой 2013–2014 годов силовым переворотом на Украине, проспонсированным из-за рубежа.

Вскоре после обострения конфликта на Ближнем Востоке, 9 октября Песков рассказал, что в зоне проведения спецоперации «всё идёт по плану». Он подчеркнул, что российская спецоперация и ситуация в Израиле — это совершенно разные события.

Президент России Владимир Путин 5 октября ответил на вопрос, где остановится проведение СВО. По его словам, это вопрос о гарантиях безопасности для народов России, что сложнее, чем территориальный вопрос.