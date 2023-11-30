Москва, 30 ноября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Правительство выделит дополнительные 30,5 млрд рублей на зарплаты медицинским работникам. Об этом 30 ноября рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами кабмина.

РИА Новости/ Сергей Аверин

Премьер напомнил, что в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина заплаты фельдшеров и медсестёр должны быть не ниже средней по региону, а у врачей — в два раза выше этого показателя.

«Чтобы она соответствовала уровню, который определил президент, правительство приняло решение направить в регионы дополнительно почти 30,5 миллиарда рублей», — сказал он.

В правительстве уточнили, что средства для этого направят из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования в его территориальные подразделения в 86 регионах.

Мишустин также указал на необходимость следить за тем, чтобы положенные средства дошли до медработников в каждом российском регионе.

«Обеспечение достойной оплаты труда занятых в бюджетной сфере и, конечно, тех, кто заботится о здоровье людей, спасает их жизни, — одна из главных наших задач», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября Путин заявил, что суверенное развитие страны должно быть справедливым для всех россиян, однако речь не идёт об «уравниловке». Глава государства отметил, что говорит прежде всего о достойных условиях для жизни, современных объектах культуры, здравоохранения, спорта. Президент уточнил, что развитие России должно заключаться в том числе в достойной оплате труда врачей, учителей и талантливых специалистов.

Путин 21 сентября заявил, что России пора переходить к экономике высоких зарплат, что должно стать важнейшим ориентиром для предприятий и властей на всех уровнях. Он уточнил, что по итогам июля 2023 года зарплаты в России в среднем выросли на 10,5%, и поручил сохранить такую тенденцию.