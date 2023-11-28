Краснодар, 28 ноября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Суверенное развитие России и её экономики должно быть справедливым для всех граждан. Об этом 28 ноября, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), заявил президент России Владимир Путин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

При этом глава государства подчеркнул, что речь не идёт об «уравниловке».

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«Суверенное развитие страны, экономики, бизнеса, социальной сферы должно нести благополучие всем гражданам, всем российским семьям, а значит ― быть справедливым», ― отметил российский лидер.

По его словам, речь идёт прежде всего о достойных условиях для жизни, современных объектах культуры, здравоохранения, спорта.

Путин отметил, что развитие страны должно заключаться в том числе в достойной оплате труда врачей, учителей и талантливых специалистов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Путин подписал закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда на 2024 год до 19 242 рублей. На текущий 2023 год минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. Таким образом, со следующего года его увеличат на 18,5%, а принятие закона обеспечит повышение оплаты труда почти 5 млн россиян.

Ожидается, что дополнительные расходы на повышение зарплат работников бюджетной сферы в 2024 году превысят 145 млрд рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей в России на 5,5% с 1 октября.

Опрос сервиса Superjob показал, что средняя величина зарплаты учителей, которую россияне считают достойной, составляет 95 тысяч рублей в месяц.