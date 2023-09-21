Великий Новгород, 21 сентября, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Переход к экономике высоких зарплат в России должен стать важнейшим ориентиром для предприятий и властей на всех уровнях, заявил президент России Владимир Путин 21 сентября на заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде.

Президент сообщил, что по итогам июля 2023 года зарплаты в России в среднем выросли на 10,5%. Он призвал сохранить такую тенденцию и дальше. Президент подчеркнул, что для перехода к экономике высоких зарплат нужны большие усилия в подготовке кадров с учётом спроса на специалистов на рынке труда.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Путин заявил, что рост экономических возможностей России нужно увязать с ростом благополучия населения. Он подчеркнул, что кроме снижения уровня инфляции нужно добиться опережающего роста доходов. Президент подчеркнул, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Он отметил что, это связано с новыми требованиями к системе образования, качеству рабочих мест и условиям труда.