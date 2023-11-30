Москва, 30 ноября, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Мобильные приложения «Почта банк» и банка «Русский стандарт» пропали из доступа для скачивания из магазина программ Google Play, сообщает корреспондент ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

Приложение «Почта Банка» также перестало быть доступным в магазине программ App Store. При этом приложение «Русского стандарта» пока можно скачать из этого сервиса.

Кроме того, остаётся доступным для скачивания в Google Play приложение «Русский Стандарт Страхование».

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября власти США ввели санкции в отношении «Почта Банка» и банка «Русский стандарт». Вместе с ними в «черный список» Вашингтона попали «Абсолют банк», «ХКФ банк», «Всероссийский банк развития регионов».

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что российские банки способны эффективно работать, даже, когда оказываются под американскими санкциями. Он уточнил, что особенно это касается «Почта Банка», который опирается на свою почтовую сеть.

Эксперт также отметил, что арсенал западных экономических ограничений истощается и такие ограничения теряют свою силу. 2 ноября в банке «Русский стандарт» проинформировали, что карты этой организации, выпущенные под платёжной системой UnionPay, перестают работать за рубежом с 3 ноября.