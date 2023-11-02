Москва, 2 ноября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Российские банки способны эффективно работать, даже если минфин США включает их в свои санкционные списки. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее стало известно, что власти США расширили список российских компаний, в отношении которых введены рестрикции. В числе прочих, под ограничения попали «Абсолют Банк», «Почта Банк», «ХКФ Банк», «Русский стандарт» и «Всероссийский банк развития регионов» и другие.

«Надо понимать, что российские банки без этого уже отрезаны от международной финансовой системы, — сказал Зубец. — Практически все основные. Включение в санкционный список ещё нескольких банков означает, что они не смогут работать с долларами и у них будут проблемы с доступом к этому самому знаменитому SWIFT».

Но, как подчеркнул Зубец, те банки, которые уже лишились таких возможностей, по-прежнему неплохо себя чувствуют. Особенно «Почта Банк», который опирается на почтовую сеть.

«Иными словами, его кормовая база находится внутри страны. И он по большому счёту никак не зависит от возможности оперировать свифтом и валютой, — заметил экономист. — Так что маловероятно, что новые санкции серьёзно повредят работе и остальных перечисленных банков».

Кроме того, он согласился с тем, что арсенал западных экономических санкций истощается и они становятся всё менее внушительными. Яркий пример — это попытка запретить импорт в РФ вязальных спиц, гвоздей и прочего.

«Санкции, введённые против России, не привели ни к каким серьёзным результатам», — подытожил Зубец.

Ранее ИА Регнум сообщало, что минфин США расширил список антироссийских санкций, добавив в него более 30 физических и около 200 юридических лиц. Санкции коснулись инвестиционной компании АФК «Система» и связанных с ней структур, таких как люксембургский East-West United Bank. Кроме того, рестрикциям решено подвергнуть предприятие профессиональной переподготовки ФАУ «РосКапСтрой», научно-технический центр «Газпром Нефти» и даже МГТУ имени Н. Э. Баумана.

До этого, 14 сентября, Управление по контролю за иностранными активами американского минфина (OFAC) ввело санкции против таких организаций, как Росавтодор, Русская медная компания (РМК), Объединённая металлургическая компания, «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс», группа «ГАЗ», «АГД Даймондс», «Омсктрансмаш», «Воркутауголь», Globaltrans limited, банк «Ак Барс», компании, работающие в Арктике, и другие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что у западных стран наблюдается дефицит идей в вопросе антироссийских санкций, однако они всё равно продолжат оказывать давление на Москву.