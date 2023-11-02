Москва, 2 ноября, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Карты платёжной системы UnionPay попавшего под санкции минфина США банка «Русский стандарт» отключатся за рубежом 3 ноября. Об этом сообщили в поддержке кредитной организации в чате владельцев соответствующих карт.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Нам очень жаль, но с 3 ноября карты платёжной системы UnionPay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом», — заявила поддержка.

«Русский стандарт» порекомендовал клиентам, находящимся за границей, снять наличные средства с карт, при этом комиссию банка за снятие им вернут. Отмечается, что на территории России карты UnionPay продолжат работу. Карты системы «Мир» при этом продолжают работать в отдельных иностранных государствах, в магазинах и банкоматах.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября минфин США расширил список антироссийских санкций множеством физических и юридических лиц, среди которых оказались и банки, в частности, «Русский стандарт». Всего под ограничения попали более 190 компаний из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран. В списке оказались научно-технический центр «Газпромнефти» и даже МГТУ имени Н. Э. Баумана. Помимо прочего под рестрикции попали замглавы Минпромторга Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных.

После этого директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил в беседе с ИА Регнум, что российские банки способны эффективно работать, даже если минфин включает их в свои санкционные списки. Однако при этом нужно понимать, что они и так уже отрезаны от международной финансовой системы, отметил он. Включение в ограничительный перечень ещё нескольких банков означает, что они не смогут работать с долларами и получат проблемы с доступом к системе SWIFT.