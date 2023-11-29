Брюссель, 29 ноября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Киеву и Североатлантическому альянсу необходимо приготовиться к долгим и трудным боевым действиям, чтобы «отбросить» российских военных. Об этом 29 ноября заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета Украина — НАТО.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Мы должны готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских», — сказал он.

Генсек также в очередной раз призвал не недооценивать Россию.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября Столтенберг заявил, что НАТО необходимо быть готовым к усилению военных действий на Украине, а также к новым воздушным и ракетным ударам. По его словам, ввиду этого помощь Киеву со стороны западных союзников становится ещё более важной.

Генсек НАТО 27 ноября отметил, что не может предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по вхождению Украины в альянс, но оно невозможно во время военного конфликта. При этом он признал, что украинские войска даже с помощью всех стран НАТО не сумели прорвать линии Вооружённых сил России, что, по его мнению, говорит о том, что её нельзя недооценивать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 ноября напомнил, что НАТО создавалось как инструмент конфронтации и сдерживания Москвы. Он уточнил, что в России это прекрасно понимают и выстраивают действия в соответствии с этим пониманием.