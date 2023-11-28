Брюссель, 28 ноября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу (НАТО) нужно быть готовым к усилению военных действий на Украине. Об этом 28 ноября заявил журналистам генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран — участниц блока в Брюсселе.

NATO North Atlantic Treaty Organization

По словам генсека НАТО, в ходе встречи стороны обсудят ситуацию на Украине.

«Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает ещё более важной активизацию государствами — членами НАТО помощи Киеву», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Столтенберг заявил, что не готов предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины в альянсе, однако оно невозможно во время военного конфликта. Он также признал, что ВСУ с помощью всех государств НАТО не сумели прорвать российские линии обороны, что, по его словам, свидетельствует о том, что Россию не следует недооценивать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 ноября напомнил, что НАТО создавали как инструмент конфронтации и сдерживания Москвы. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия это прекрасно понимает и выстраивает действия в соответствии с этими реалиями.