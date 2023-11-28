Москва, 28 ноября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) создали как инструмент конфронтации, сдерживания России. Об этом на брифинге 28 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«НАТО считает Россию противником», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что альянс пока не отказывается от планов сдерживания России. Москва это прекрасно понимает и выстраивает действия в соответствии с этими реалиями. При этом пресс-секретарь добавил, что спецоперация на Украине продолжается.

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