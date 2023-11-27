Брюссель, 27 ноября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг не готов предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по вступлению Украины в альянс, однако оно невозможно во время военного конфликта. Он заявил об этом 27 ноября на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран — участниц НАТО, которое пройдёт 28–29 ноября в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Полноценное членство Украины невозможно во время вооружённого конфликта», — сказал он.

Столтенберг также отметил, что украинская армия с помощью всех стран НАТО не смогла прорвать российские линии обороны, что, по его мнению, говорит о том, что Россию не следует недооценивать.

«Их индустрия переведена в военный режим, они способны снабжать армию боеприпасами и техникой, <…> что помешало Украине добиться территориальных успехов, на которые мы рассчитывали», — уточнил генсек НАТО.

При этом он выразил уверенность в том, что альянс по итогам встречи глав МИД стран — участниц саммита в Вашингтоне в следующем году продолжит поддерживать Киев.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал принять Украину в НАТО без утраченных территорий. По его утверждению, это снизит вероятность конфликта между Россией и альянсом. При этом Расмуссен подчеркнул, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать.

Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак 14 ноября раскритиковал слова экс-генсека НАТО. Он отметил, что идея о вступлении Украины в НАТО частями не соотносится с принципами, которых придерживается Киев.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 16 ноября подчеркнула, что для России неприемлемо вступление Украины в НАТО в любом виде, так как оно представляет серьёзную угрозу для безопасности страны. Дипломат подчеркнула, что российская сторона разъясняет свою позицию по этому вопросу с 2008 года.