Киев, 29 ноября, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Командование ВСУ не разработало план боевых действий на 2024 год и не представило его украинскому парламенту, заявил в интервью глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

President. gov. ua Давид Арахамия

Он ответил на вопросы журналистки Натальи Мосейчук, в отношении которой в России ранее возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Арахамия отметил, что Рада «уже много времени» ждёт от ВСУ указанного плана.

Депутат уточнил, что документ должны составить Генеральный штаб Вооружённых сил Украины и главком Валерий Залужный, а также «все военные начальники».

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября Валерий Залужный заявил, что для ВСУ ситуация на линии боевого соприкосновения затруднительная, но контролируемая. Он добавил, что украинские войска якобы продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая 26 ноября написала, что Валерию Залужному необходимо покинуть пост главкома ВСУ, поскольку у него нет плана действий на 2024 год.

Она напомнила, что украинское командование лишь указало на необходимость забирать на службу не менее 20 тысяч человек ежемесячно. После этого заявления депутат Рады и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский выразил мнение о том, что Марьяне Безуглой нельзя быть членом парламента Украины.