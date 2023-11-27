Киев, 27 ноября, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский прокомментировал слова критики командования ВСУ со стороны коллеги от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой, которая призвала главкома ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

По словам Вениславского, оставаться в Раде Безуглой нельзя.

«Пребывание Марьяны Безуглой в комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны может угрожать национальной безопасности Украины», — цитирует депутата издание «Страна. ua».

Залужный занимает пост главнокомандующего ВСУ с июля 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, отсутствие плана действий на 2024 год у главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного говорит о том, что ему следует уйти в отставку, заявила Марьяна Безуглая.

Главком ВСУ 2 ноября в интервью изданию Economist заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, и из-за этого украинская армия не может достичь успеха. Залужный также признал, что ВСУ завязли на минных полях в ходе попыток контрнаступления.