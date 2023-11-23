Киев, 23 ноября, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Впервые участвуя в заседании контактной группы по военному содействию Киеву главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что для украинской армии ситуация на линии боевого соприкосновения затруднительная, но контролируемая.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Подробно проинформировал наших партнёров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируемая. ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции», — написал он по итогам встречи в своём Telegram-канале.

Залужный поблагодарил союзников Киева за поддержку, добавив, что объявленные пакеты помощи усилят систему противовоздушной обороны, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти США объявили, что предоставят Киеву новый пакет военной помощи объёмом $100 млн. Украине пообещали боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны.

Министр обороны Германии Борис Писториус 21 ноября на встрече с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве заявил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи объёмом €1,3 млрд. Украине передадут ещё четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, артиллерийские снаряды, другую технику и боеприпасов. При этом поставки данной партии систем ПВО планируются лишь в 2025 году.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер назвал недооценку России главным просчётом Залужного. В 2022 году главком ВСУ был уверен в способности нанести поражение российским военным, для чего требовал от Запада 300 танков и 500 артиллерийских орудий. В начале ноября 2023 года в интервью британскому изданию The Economist Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, напомнил Риттер.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 ноября сообщил, что только с начала месяца потери ВСУ составили более 13 700 человек, а также 1800 единиц различного вооружения и военной техники. Украинские военнослужащие осознают бессмысленность попыток атак и массово сдаются в плен, добавил глава ведомства.