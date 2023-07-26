Москва, 26 июля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского активиста Геннадия Друзенко и телеведущую канала «1+1» Наталью Мосейчук по статье Уголовного кодекса РФ.

commons. wikimedia.org Геннадий Друзенко и Наталья Мосейчук

«Друзенко Геннадий Владимирович. Украинец. Место рождения: УССР, Киев. Разыскивается по статье УК РФ. Мосейчук Наталья Николаевна. Украинка. Место рождения: ТССР, г. Теджен, Марыйская область», — сказано в карточке розыска МВД.

Уголовные дела в отношении Друзенко и Мосейчук возбудили в марте 2023 года. По ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса им может грозить до шести лет лишения свободы.

Призывы к насилию от разыскиваемых прозвучали в эфире украинского телеканала. Позднее Друзенко извинился, заявив, что причиной резких заявлений стали сильные эмоции.

Ранее МВД объявило в розыск бывшего руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. СК заочно предъявил ему обвинение в обстрелах Донбасса, жертвами которых стали почти 600 человек. Кроме того, в середине июня СК заочно предъявил обвинение главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, а также бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку. Их обвиняют в убийствах мирных жителей.