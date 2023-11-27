Брюссель, 27 ноября, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал 27 ноября предотвращение военной эскалации с Россией основной задачей альянса. Об этом он сказал на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока в Брюсселе.

«Есть две фундаментальные задачи. Первая — поддержка Украины. Другая — предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что такое развитие событий может принести множество страданий, смертей и разрушений. По словам генсека, альянс направил сигнал России о готовности защищать каждый сантиметр территории своих государств, увеличив присутствие на восточном фланге. Столтенберг отметил, что это делается для предотвращения потенциального конфликта.

При этом, как сообщало ИА Регнум, несколькими днями ранее он заявлял, что НАТО не видит военной угрозы членам военного блока со стороны России, но, по словам генсека, военный блок намерен сохранять «бдительность» в этом вопросе.

Как заявил в октябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу, Запад принял концепцию неделимой безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона для обоснования размещения в Азии сил НАТО. По словам главы Минобороны, эта политика увеличивает стратегические риски, так как ведёт к сталкиванию интересов стран, обладающих ядерным оружием.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что НАТО в нарушение собственных доктрин пытается выйти за свои географические рамки, в Азию. Как он отметил, США всё больше втягивают страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Вашингтон создаёт новые военно-политические альянсы,руководствуясь прежде всего собственными корыстными интересами. Россия и Китай спокойно реагируют на создание таких военных блоков США, но укрепляют собственную безопасность, добавил президент.