Пекин, 30 октября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Западная концепция неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона направлена на обоснование появления в Азии сил НАТО, заявил 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу на десятом Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Шойгу

Спровоцировав кризис в Европе, Запад пытается распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион сразу по нескольким направлениям, добавил он.

Непосредственная вовлечённость в противостояние обладающих ядерным арсеналом стран кратно увеличивает стратегические риски, заявил глава российского оборонного ведомства.

Такой подход, по словам Шойгу, существенно отличается от продвигаемого Москвой и Пекином принципа неделимости безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, также в Пекине Шойгу заявил, что государства — члены НАТО своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) помогают росту милитаризма и подстёгиванию гонки вооружений.

Члены альянса, по его словам, расширяют региональное присутствие национальных компонентов военно-морских и военно-воздушных сил, повышают регулярность и увеличивают масштаб многосторонних военных учений. При этом нет реальных военных угроз для безопасности данных стран, а НАТО прикрывает наращивание военных сил в АТР показным стремлением к диалогу, навязыванием союзов и линий оперативного взаимодействия, заключил Шойгу.