Скопье, 21 ноября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. НАТО не видит военной угрозы членам военного блока со стороны России, заявил 21 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не видим какой-либо актуальной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону», — сказал Столтенберг в Скопье (Северная Македония), отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом, по словам генсека НАТО, военный блок намерен сохранять «бдительность» в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад принял концепцию, предусматривающую неделимость безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона, для обоснования размещения в Азии сил НАТО, и отметил, что такая политика увеличивает стратегические риски, так как ведёт к сталкиванию интересов стран, обладающих ядерным оружием.

НАТО в нарушение собственных доктрин пытается выйти за свои географические рамки, в Азию, отмечал в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин. США всё больше втягивают страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Вашингтон создаёт там новые военно-политические альянсов», руководствуясь прежде всего собственными корыстными интересами, подчеркнул Путин. Россия и Китай спокойно реагируют на создание таких военных блоков США, но укрепляют собственную безопасность, добавил президент.