Севастополь, 27 ноября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Сильнейший шторм, обрушившийся на Крымский полуостров, не повредил памятник апостолу Андрею Первозванному, стоящий на набережной. Монумент чудом уцелел. Об этом 27 ноября сообщили в Крымской метрополии.

Крымская митрополия

«Сильный ураган с волнами до восьми метров размыл набережную имени Андрея Первозванного в Севастополе, однако памятник апостолу стоит целым и невредимым посреди всех разрушений», ― говорится в сообщении метрополии в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, на черноморское побережье обрушился мощнейший шторм, его пик пришёлся на ночь с 26 на 27 ноября. Скорость ветра достигла 40 м/с. Под удар попали Крым, Краснодарский край и Сочи. Из-за непогоды порядка 1,9 млн человек лишились электроснабжения в южных регионах России.

Как сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев, в результате шторма в городе пострадали три человека, ещё более 40 автомобилей получили повреждения при падении деревьев и конструктивных элементов зданий.

Из-за штормового ветра в Крыму и Севастополе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, в Крыму в результате разгула стихии, по предварительным данным, десять человек пострадали, один человек погиб.

Глава парламента республики Владимир Константинов заявил, что полуостров пережил настоящий «армагеддон». По его словам, такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут.