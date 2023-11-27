Симферополь, 27 ноября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Полуостров Крым, на который накануне обрушился сильный шторм, пережил «армагеддон». Об этом 27 ноября заявил глава парламента республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Макс Ветров/РИА Новости

«Пережили мы конкретный армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут», — сказал он.

Константинов отметил, что нечто похожее в Крыму наблюдалось, однако когда стихия разносила всё вдребезги и бордюры «летали, как обычные камешки», — нет.

Глава парламента уточнил, что сейчас ситуация в регионе полностью контролируется, своевременно удалось организовать оперативный штаб и начать устранять последствия непогоды.

Как сообщало ИА Регнум, днём 26 ноября на западное побережье Крыма обрушился ураган. Скорость ветра достигла 40 м/с. В результате этого на море поднялся сильный шторм.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 27 ноября сообщил, что из-за непогоды в городе пострадали три человека. В городе зафиксировали падение 189 деревьев и трёх рекламных щитов, а также повреждение кровли 42 домов и обшивки фасадов пяти зданий.

Позднее в этот же день Развозжаев написал, что в музее-аквариуме Севастополя погибли более 500 морских животных из-за затопления, которое произошло во время прохождения циклона в Крыму. Он уточнил, что в Институте биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) по этой же причине серьёзно пострадали четыре научные лаборатории.

Позднее МЧС сообщило об одном погибшем и десяти пострадавших в Крыму из-за стихии.