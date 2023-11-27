Москва, 27 ноября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Из-за непогоды порядка 1,9 млн человек лишились электроснабжения в южных регионах России. В частности, без света остались жители Крыма, Дагестана, Краснодарского края, а также Ростовской области, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Информацию об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики на сайте.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Над восстановлением электроснабжения задействовали порядка 680 бригад и 783 единицы техники. В то же время этому препятствуют последствия разбушевавшейся стихии.

Как сообщало ИА Регнум, глава Крымского парламента Владимир Константинов назвал «армагеддоном» обрушившуюся на полуостров непогоду. Он отметил, что такой силы ветра и волн припомнить не могут даже старожилы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о гибели более 500 морских животных в Аквариуме-музее. Это произошло из-за затопления четырёх научных лабораторий во время циклона.

Утром 27 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству оказать помощь пострадавшим от непогоды регионам. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что текущий масштаб природных катаклизмов не требует незамедлительной реакции, но в то же время подчеркнул, что глава государства всегда готов лично прибыть в любое из пострадавших мест для разрешения ситуации, если это необходимо.