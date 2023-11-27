Севастополь, 27 ноября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В результате разгула стихии в Севастополе пострадали три человека. Об этом 27 ноября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

МЧС России/ТАСС

«Травмы получили три человека, они госпитализированы. От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля», — написал он.

По словам губернатора, на данный момент в городе зафиксировали падение 189 деревьев и трёх рекламных щитов, а также повреждение кровли 42 домов и обшивки фасадов пяти зданий.

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Как передавало ИА Регнум, ранее 27 ноября губернатор региона Сергей Аксёнов сообщил, что из-за плохой погоды понедельник объявили в республике нерабочим днём. В Севастополе 27 ноября из-за непогоды объявили нерабочим днём для сотрудников учреждений соцсферы и школ.

Позднее в этот же день в пресс-службе МЧС рассказали, что в результате начавшегося вечером 26 ноября в Крыму мощного шторма пропал один человек. Ещё четверо пострадали.